Атака российских ублюдков на Херсон – число жертв возросло

https://racurs.ua/n182665-ataka-rossiyskih-ubludkov-na-herson-chislo-jertv-vozroslo.html

Ракурс

Кількість загиблих внаслідок російської атаки Херсона та області зросла до 23.

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У лікарні в реанімації померли ще двоє поранених під час атаки на супермаркет «АТБ» в обласному центрі.

Ще 46 людей отримали поранення, з них двоє дітей.

Херсон 3 травня обстріляли 16 разів — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Московитські виродки влучили у Привокзальну площу, вокзал, АЗС, два магазини, заводи та автогосподарства, територію залізничного переїзду, магазини. Серед травмованих двоє дітей — 6-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

Також цієї ночі у реанімації помер завідувач відділення однієї з обласних лікарень.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни 98 разів обстріляли регіон і випустили 539 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.