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Атака російських виродків на Херсон 3 травня 2022 року
Атака російських виродків на Херсон — кількість жертв зрослаhttps://racurs.ua/ua/n182665-ataka-rosiyskyh-vyrodkiv-na-herson-kilkist-jertv-zrosla.htmlРакурс
Кількість загиблих внаслідок російської атаки Херсона та області зросла до 23.
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У лікарні в реанімації померли ще двоє поранених під час атаки на супермаркет «АТБ» в обласному центрі.
Ще 46 людей отримали поранення, з них двоє дітей.
Херсон 3 травня обстріляли 16 разів — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Московитські виродки влучили у Привокзальну площу, вокзал, АЗС, два магазини, заводи та автогосподарства, територію залізничного переїзду, магазини. Серед травмованих двоє дітей — 6-річний хлопчик та 17-річна дівчина.
Також цієї ночі у реанімації помер завідувач відділення однієї з обласних лікарень.
За інформацією Херсонської ОВА, росіяни 98 разів обстріляли регіон і випустили 539 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.
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