Более 20 российских городов объявили об отмене парадов в честь Дня победы

https://racurs.ua/n182672-bolee-20-rossiyskih-gorodov-obyavili-ob-otmene-paradov-v-chest-dnya-pobedy.html

Ракурс

Паради на честь Дня Перемоги у 2023 році скасовано щонайменше у 21 місті, де їх проводили роком раніше.

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Видання «Верстка» розповідає, що серед міст, які відмовилися від парадів «з міркувань безпеки», — Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецьк, Єлець та Тюмень.

Скасування парадів у Пскові та Великих Луках також обґрунтували турботою про «учасників СВО», які приїжджають на реабілітацію. Вони, за словами голови регіону Михайла Ведернікова, звуки феєрверків «сприймають абсолютно по-іншому».

У Курську парад вирішили не проводити, «з огляду на поточну ситуацію», пише «Верстка», а у Білгороді — «щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців» у центрі міста.

У Брянську, Краснодарі та Сочі влада не стала пояснювати скасування парадів, просто поставивши жителів перед фактом, що у 2023 році їх не буде.

Вночі 3 травня Кремль, як оголосила влада рф, був атакований «українськими дронами». Як заявив спікер кремлівського коротуна дмитро пєсков, попри атаку парад на Красній площі 9 травня скасовувати не планують.

Експерти американського Інституту вивчення війни, своєю чергою, вважають, що влада рф може скористатися «атакою дронів» (за їхньою версією, вона, швидше за все, була інсценована) у тому числі для скорочення або скасування святкових заходів на честь Дня перемоги.