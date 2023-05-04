Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Почему враг сейчас использует так много беспилотников, объяснил спикер Воздушных сил

Почему враг сейчас использует так много беспилотников, объяснил спикер Воздушных сил

4 мая 2023, 10:23
999

Чому ворог зараз використовує так багато безпілотників, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.


.

Звичайно, вони хочуть вразити цілі, шахеди направлені на цілі. Проте вони знають, що БПЛА будуть знищені, зараз 80% ми знищуємо, тому вони так виснажують нашу ППО, змушують викривати свої позиції. Бо робота по БПЛА зенітною ракетою показує ворогу, звідки ця бойова робота велася, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що з 1 травня московські виродки чи не щодня запускали «шахеди» по Україні.

У ніч проти 4 травня росіяни запустили 24 дрони (збито 18). Ворог знову атакував «шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

У ніч на 3 травня московити застосували 26 БПЛА (знищено 21).

1 травня о 02.30 російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено 15 ракет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров