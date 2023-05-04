Почему враг сейчас использует так много беспилотников, объяснил спикер Воздушных сил

https://racurs.ua/n182671-pochemu-vrag-seychas-ispolzuet-tak-mnogo-bespilotnikov-obyasnil-spiker-vozdushnyh-sil.html

Ракурс

Чому ворог зараз використовує так багато безпілотників, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Звичайно, вони хочуть вразити цілі, шахеди направлені на цілі. Проте вони знають, що БПЛА будуть знищені, зараз 80% ми знищуємо, тому вони так виснажують нашу ППО, змушують викривати свої позиції. Бо робота по БПЛА зенітною ракетою показує ворогу, звідки ця бойова робота велася, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що з 1 травня московські виродки чи не щодня запускали «шахеди» по Україні.

У ніч проти 4 травня росіяни запустили 24 дрони (збито 18). Ворог знову атакував «шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

У ніч на 3 травня московити застосували 26 БПЛА (знищено 21).

1 травня о 02.30 російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено 15 ракет.