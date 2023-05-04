Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чому ворог зараз використовує так багато безпілотників, пояснив речник Повітряних сил

Чому ворог зараз використовує так багато безпілотників, пояснив речник Повітряних сил

4 тра 2023, 10:23
999

Чому ворог зараз використовує так багато безпілотників, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.


.

Звичайно, вони хочуть вразити цілі, шахеди направлені на цілі. Проте вони знають, що БПЛА будуть знищені, зараз 80% ми знищуємо, тому вони так виснажують нашу ППО, змушують викривати свої позиції. Бо робота по БПЛА зенітною ракетою показує ворогу, звідки ця бойова робота велася, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що з 1 травня московські виродки чи не щодня запускали «шахеди» по Україні.

У ніч проти 4 травня росіяни запустили 24 дрони (збито 18). Ворог знову атакував «шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

У ніч на 3 травня московити застосували 26 БПЛА (знищено 21).

1 травня о 02.30 російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено 15 ракет.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів