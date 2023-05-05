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Последствия взрывов на железной дороге в рф объяснила британская разведка. Фото:
Последствия взрывов на железной дороге в рф объяснила британская разведкаhttps://racurs.ua/n182712-posledstviya-vzryvov-na-jeleznoy-doroge-v-rf-obyasnila-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Російські силовики не зможуть повністю захистити залізничну мережу рф від атак.
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Нещодавнє зростання кількості аварій на російській залізниці у прикордонних з Україною районах майже напевно призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі військової залізниці рф. А нові диверсії лише посилять тиск на російських військових та спецслужби, які не здатні захистити залізницю. Про це 5 травня повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на свою розвідку.
Ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу росії від нападу, майже напевно призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці, — йдеться у повідомленні.
Разом з тим британська розвідка зазначила, що залізничні військові бригади росії здатні швидко відновити сполучення, яке було пошкоджене диверсантами.
Нагадаємо, 2 травня у Брянській області росії пролунали вибухи на залізниці, після чого вісім вагонів із 70 зійшли з рейок і перекинулися. Таким чином в районі станції Сніжетська перекинулися вагони з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
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