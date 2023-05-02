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Підрив залізниці рф — у Брянській області знову перекинулися вагони
Підрив залізниці рф — у Брянській області знову перекинулися вагони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182621-pidryv-zaliznyci-rf-u-bryanskiy-oblasti-znovu-perekynulysya-vagony-video.htmlРакурс
У Брянській області росії 2 травня знову пролунали вибухи на залізниці. Внаслідок щонайменше трьох вибухів декілька вагонів товарного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.
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Зараз на місці події працюють пожежники. Про це повідомляє «Радио Свобода».
Як повідомляють росЗМІ, перекинулися вагони з нафтопродуктами та пиломатеріалами у момент проходження в районі станції Сніжетська. Спочатку пролунало кілька вибухів, після чого вісім вагонів із 70 зійшли з рейок і перекинулися.
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