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Подрыв железной дороги рф - в Брянской области снова перевернулись вагоны
Подрыв железной дороги рф — в Брянской области снова перевернулись вагоны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182621-podryv-jeleznoy-dorogi-rf-v-bryanskoy-oblasti-snova-perevernulis-vagony-video.htmlРакурс
У Брянській області росії 2 травня знову пролунали вибухи на залізниці. Внаслідок щонайменше трьох вибухів декілька вагонів товарного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.
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Зараз на місці події працюють пожежники. Про це повідомляє «Радио Свобода».
Як повідомляють росЗМІ, перекинулися вагони з нафтопродуктами та пиломатеріалами у момент проходження в районі станції Сніжетська. Спочатку пролунало кілька вибухів, після чого вісім вагонів із 70 зійшли з рейок і перекинулися.
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