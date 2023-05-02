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Ракурс
Подрыв железной дороги рф - в Брянской области снова перевернулись вагоны

Подрыв железной дороги рф — в Брянской области снова перевернулись вагоны (ВИДЕО)

2 мая 2023, 20:58
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У Брянській області росії 2 травня знову пролунали вибухи на залізниці. Внаслідок щонайменше трьох вибухів декілька вагонів товарного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.


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Зараз на місці події працюють пожежники. Про це повідомляє «Радио Свобода».

Як повідомляють росЗМІ, перекинулися вагони з нафтопродуктами та пиломатеріалами у момент проходження в районі станції Сніжетська. Спочатку пролунало кілька вибухів, після чого вісім вагонів із 70 зійшли з рейок і перекинулися.

Источник: Ракурс


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