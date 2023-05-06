Чарльз III коронован в Лондоне. Фото:

https://racurs.ua/n182741-koronaciya-charlza-iii-prohodit-v-londone-translyaciya.html

Ракурс

Коронація Чарльза III та його дружини Камілли відбувається у Великій Британії.

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У суботу, 6 травня, у Лондоні розпочалася церемонія сходження на престол монарха Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Така значуща подія відбудеться вперше з 1953 року. У британській столиці урочистості розпочалися з самого ранку, а подію транслюють світові та українські ЗМІ.

О 12.20 за київським часом з королівського маєтку вирушить з королівською каретою у супроводі військових, яка попрямує до Вестмінстерського абатства, де з 1066 року проводяться церемонії.

Сама служба запланована на 13.00. На ній коронують Чарльза III, де він дасть народу клятву, пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

Очікується, що близько 16.30 монарх привітає британців Букінгемського палацу. Церемонія завершиться прольотом авіації Військово-повітряних сил.

Нагадаємо, у лютому король Чарльз ІІІ та Володимир Зеленський провели зустріч за чаєм. Це була перша зустріч британського монарха з президентом України. Чарльз ІІІ у ході розмови зізнався, що дуже хвилювався за життя президента та Україну в цілому.