Оккупанты выселяют в Старобельске украинцев без паспортов рф. Фото:

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Репресії проти українців на окупованих територіях посилили російські загарбники.

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Зокрема, в Старобільську Луганської області за відмову від російського паспорта громадян України виселяють із власних помешкань і відправляють до фільтраційних пунктів. Зазвичай, російські солдати приходять у помешкання не більше двох разів. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю. Окупанти не церемоняться навіть з малолітніми дітьми. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 травня.

Зазначається, що після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.

Нагадаємо, у березні російські військові посилили терор в окупованому Бердянську Запорізької області. Так звана місцева адміністрація зобов’язала місцевих мешканців отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області.