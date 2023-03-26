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Ракурс
Окупанти в Бердянську. Фото:

У Бердянську людей змусили отримувати спецперепустки для вільного пересування — Генштаб

26 бер 2023, 10:19
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Російські військові посилили терор в окупованому місті Бердянськ Запорізької області.





Так звана місцева адміністрація зобов’язала мешканців отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області. Їх вимагають отримати до 1 квітня у міській комендатурі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 26 березня.

Також окупанти заявили, що отримати перепустку можна за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки вороги видаватимуть окремо на людей і на транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву заявляли, що російські загарбники з 1 березня запровадили нові правила у Бердянську, якими фактично закрили виїзд із міста. Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого вороги вважають не лояльними. Місто таким чином перетворюється на в’язницю просто неба.

Джерело: Ракурс


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