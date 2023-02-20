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Ракурс
Окупанти фактично закривають виїзд із Бердянська, фото: «Дніпровська панорама»

Рашисти з 1 березня закривають виїзд з окупованого Бердянська — ЦНС

20 лют 2023, 08:19
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Російські загарбники з 1 березня запроваджують нові правила у Бердянську, якими фактично закривають виїзд з міста.





Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження. Так, намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста, — наголошують у ЦНС. — Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином москва продовжу перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба.

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, Бердянська міськрада опублікувала зняте очевидцями відео пожежі на базі відпочинку, у якій російські військові облаштували шпиталь.

Джерело: Ракурс


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