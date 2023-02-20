Російські загарбники з 1 березня запроваджують нові правила у Бердянську, якими фактично закривають виїзд з міста.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження. Так, намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста, — наголошують у ЦНС. — Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином москва продовжу перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба.