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Ракурс
Пожар в Бердянске, скриншот видео

В Бердянске горит база отдыха, в которой рашисты обустроили себе госпиталь (ВИДЕО)

19 фев 2023, 13:05
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У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, палає база відпочинку, на території якої російські військові облаштували шпиталь.





Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Бердянської міськради, де також опубліковане відповідне відео.

У соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок») велика пожежа, — зазначають у міськраді. — За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.

Источник: Ракурс


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