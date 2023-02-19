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Ракурс
Пожежа у Бердянську, скріншот відео

У Бердянську палає база відпочинку, в якій рашисти облаштували собі шпиталь (ВІДЕО)

19 лют 2023, 13:05
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У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, палає база відпочинку, на території якої російські військові облаштували шпиталь.





Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Бердянської міськради, де також опубліковане відповідне відео.

У соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок») велика пожежа, — зазначають у міськраді. — За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.

Джерело: Ракурс


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