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Пожежа у Бердянську, скріншот відео
У Бердянську палає база відпочинку, в якій рашисти облаштували собі шпиталь (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180096-u-berdyansku-palaie-baza-vidpochynku-v-yakiy-rashysty-oblashtuvaly-sobi-shpytal-video.htmlРакурс
У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, палає база відпочинку, на території якої російські військові облаштували шпиталь.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Бердянської міськради, де також опубліковане відповідне відео.
У соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок») велика пожежа, — зазначають у міськраді. — За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.
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