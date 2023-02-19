Пожежа у Бердянську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180096-u-berdyansku-palaie-baza-vidpochynku-v-yakiy-rashysty-oblashtuvaly-sobi-shpytal-video.html

Ракурс

У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, палає база відпочинку, на території якої російські військові облаштували шпиталь.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Бердянської міськради, де також опубліковане відповідне відео.