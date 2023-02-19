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ЗСУ знищили вже понад 142 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

590 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

19 лют 2023, 09:00
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 142 тис. 860 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 310 танків;
  • 6 тис. 545 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 327 одиниць артилерійських систем;
  • 469 одиниць РСЗВ;
  • 243 одиниці засобів ППО;
  • 298 літаків;
  • 287 гелікоптерів;
  • 2 тис. 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 196 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 224 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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