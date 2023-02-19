ЗСУ знищили вже понад 142 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180088-590-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 142 тис. 860 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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