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590 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180088-590-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 142 тис. 860 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 310 танків;
- 6 тис. 545 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 327 одиниць артилерійських систем;
- 469 одиниць РСЗВ;
- 243 одиниці засобів ППО;
- 298 літаків;
- 287 гелікоптерів;
- 2 тис. 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 196 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 224 одиниці спеціальної техніки.
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