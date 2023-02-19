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ЗРК С-300, фото: «Думская»
Рашисты отправляют неисправные ЗРК С-300 производителям из-за проблем с логистикой — Генштабhttps://racurs.ua/n180087-rashisty-otpravlyaut-neispravnye-zrk-s-300-proizvoditelyam-iz-za-problem-s-logistikoy-genshtab.htmlРакурс
У російських загарбників виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в росію, — вказано в повідомленні.
Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали:
- відсутність ротацій та відпусток понад шість місяців та будь-яких їх перспектив у наступні два-три місяці;
- незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі;
- використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення — рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1 тис. доларів.
Зазначається, що російське міноборони на відповідні звернення громадян ніяк не реагує.
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