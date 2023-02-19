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Ракурс
ЗРК С-300, фото: «Думская»

Рашисти повертають несправні ЗРК С-300 виробникам через проблеми з логістикою — Генштаб

19 лют 2023, 08:25
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У російських загарбників виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.





Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в росію, — вказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали:

  • відсутність ротацій та відпусток понад шість місяців та будь-яких їх перспектив у наступні два-три місяці;
  • незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі;
  • використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення — рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1 тис. доларів.

Зазначається, що російське міноборони на відповідні звернення громадян ніяк не реагує.

Джерело: Ракурс


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