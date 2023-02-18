У Парижі сотні людей у паніці вибігли із торгового центру після самогубства чоловіка

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Поліція Парижа вдень 18 лютого взяла під охорону діловий квартал Дефанс після того, як у торговельному центрі 4 Temps виникла паніка.

Reuters повідомляє, що у ТРЦ наклав на себе руки чоловік, який стрибнув з великої висоти. Одразу після цього люди почали вибігати із торговельного центру.

У соцмережах почали писати, що у 4 Temps сталася стрілянина, але в поліції це не підтвердили. Джерело BFM TV сказало, що за постріли прийняли шум, що виник від падіння людини з висоти.

Il se passe quoi à La Défense? pic.twitter.com/84ttnUYOST — Alexis Mlct (@MlctAlexis) February 18, 2023

В останні роки терористи неодноразово здійснювали теракти в Парижі. Найбільший теракт стався 13 листопада 2015 року, коли внаслідок серії спланованих нападів загинуло 130 осіб та понад 350 осіб отримали поранення.