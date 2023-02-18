Армия Украины сбила шесть российских дронов и поразили комплекс С-300. Фото: Генштаб

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Бійці українських Сил оборони знищили шість російських БПЛА, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ на південних та східних напрямках.

П’ять збитих безпілотників виявилися «Ланцетами», а один — типу Zala. Українська авіація сил оборони протягом доби завдала п’ять ударів по районах зосередження ворога, а також один — по позиції зенітно-ракетного комплексу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 18 лютого.

А підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ водночас уразили три райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

У Генштабі наголосили, що ворог в основному намагається вести наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Атаки ворога 17 лютого було відбито атаки загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області, Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар у Донецькій області.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в Херсонській області російські загарбники зазнають втрат — у Каланчаку ворогу довелося облаштувати Центральну районну лікарню під військовий шпиталь. Сюди регулярно привозять поранених окупантів.