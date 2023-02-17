Авіація ЗСУ завдала втрат ворогу та знищила ворожу ЗРК. Фото:

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Українська бойова авіація упродовж 17 лютого завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також актувала позиції російського зенітно-ракетного комплексу.

У Херсонській області ворог продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак загарбники облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених російських військовослужбовців. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 лютого.

Також командування заявило, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому росіяни тут зазнають значних втрат у живій силі.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони понад 100 населених пунктів на всіх напрямках фронту, а також у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео того, як воїни 52-го окремого стрілецького батальйону у взаємодії з підрозділами 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дали бій російським окупантам на Вугледарському напрямку.