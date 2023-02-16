ЗСУ всіяли поле бронетехнікою «елітних» військ рф під Вугледаром (ВІДЕО)

ЗСУ всіяли поле бронетехнікою “елітних” військ рф під Вугледаром

https://racurs.ua/ua/n180009-zsu-vsiyaly-pole-bronetehnikou-elitnyh-viysk-rf-pid-vugledarom-video.html

Ракурс

Воїни 52-го окремого стрілецького батальйону у взаємодії з підрозділами 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, дали бій російським окупантам на Вугледарському напрямку.

«Елітні» війська рф були буквально перемелені у фарш, зустрівши свій безславний кінець на українській землі. Поле бою залишилось усіяне ворожими тілами та бронетехнікою. Мало кому пощастило відповзти туди, звідки прийшли, — йдеться у повідомленні захисників України.

Воїни вказали, що нова хвиля російських мобілізованих перетвориться на «гарматне м’ясо» на території України.