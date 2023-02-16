Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ всіяли поле бронетехнікою “елітних” військ рф під Вугледаром

ЗСУ всіяли поле бронетехнікою «елітних» військ рф під Вугледаром (ВІДЕО)

16 лют 2023, 16:58
999

Воїни 52-го окремого стрілецького батальйону у взаємодії з підрозділами 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, дали бій російським окупантам на Вугледарському напрямку.





«Елітні» війська рф були буквально перемелені у фарш, зустрівши свій безславний кінець на українській землі. Поле бою залишилось усіяне ворожими тілами та бронетехнікою. Мало кому пощастило відповзти туди, звідки прийшли, — йдеться у повідомленні захисників України.

Воїни вказали, що нова хвиля російських мобілізованих перетвориться на «гарматне м’ясо» на території України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів