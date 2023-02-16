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ВСУ усеяли поле бронетехникой «элитных» войск рф под Угледаром

ВСУ усеяли поле бронетехникой «элитных» войск рф под Угледаром (ВИДЕО)

16 фев 2023, 16:58
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Воїни 52-го окремого стрілецького батальйону у взаємодії з підрозділами 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, дали бій російським окупантам на Вугледарському напрямку.





«Елітні» війська рф були буквально перемелені у фарш, зустрівши свій безславний кінець на українській землі. Поле бою залишилось усіяне ворожими тілами та бронетехнікою. Мало кому пощастило відповзти туди, звідки прийшли, — йдеться у повідомленні захисників України.

Воїни вказали, що нова хвиля російських мобілізованих перетвориться на «гарматне м’ясо» на території України.

Источник: Ракурс


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