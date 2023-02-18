Українські М777 розбили три самохідні гаубиці "Mста-С"

https://racurs.ua/ua/n180081-ukrayinski-m777-rozbyly-try-gaubyci-msta-s-pryletily-snaryady-excalibur-video.html

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Українські артилеристи на американських гаубицях М777 розбили три самохідні гаубиці «Mста-С» упродовж трьох днів.

В російські САУ прилетіли високоточні снаряди M982 Excalibur.

Волонтер Юрій Бірюков розповів, що по росіянах працювали артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади.

Російські артилерійські установки уражали за допомогою причіпних 155-мм гаубиць M777.

Повідомляється, що на оприлюдненому відео робота одного з дивізіонів бригади за три дні.

Юрій Бірюков розповів, що в три російські 152-мм самохідні гаубиці 2С19 «Mста-С» влучали високоточними снарядами M982 Excalibur.

406 ОАБР + М777 + M982 Excalibur — це магія богів війни, — розповів Юрій Бірюков.

Також на відео під удар потрапила одна 152-мм причіпна гаубиця 2А65 «Мста-Б».

Хоча на відео не видно повного знищення установок, імовірно, вони зазначили значних пошкоджень від влучань американських снарядів Excalibur.

Пентагон вже значний період постачає українській армії високоточні керовані снаряди Excalibur.

Їхня точність буквально перетворює артилерійську зброю на снайперську зброю. Як заявляє виробник Raytheon, знадобиться до 10 звичайних снарядів, щоб досягти точності одного M982.

Excalibur — це активно-реактивний снаряд і дальність стрільби ним залежить від самої артсистеми. Водночас вкрай важливо те, що вести вогонь цими снарядами можливо з будь-якої сучасно артилерійської системи стандарту НАТО.