Оккупанты в Бердянске. Фото:

https://racurs.ua/n181335-v-berdyanske-ludey-zastavili-poluchat-specpropuska-dlya-svobodnogo-peredvijeniya-genshtab.html

Ракурс

Російські військові посилили терор в окупованому місті Бердянськ Запорізької області.

Так звана місцева адміністрація зобов’язала мешканців отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області. Їх вимагають отримати до 1 квітня у міській комендатурі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 26 березня.

Також окупанти заявили, що отримати перепустку можна за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки вороги видаватимуть окремо на людей і на транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву заявляли, що російські загарбники з 1 березня запровадили нові правила у Бердянську, якими фактично закрили виїзд із міста. Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого вороги вважають не лояльними. Місто таким чином перетворюється на в’язницю просто неба.