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Ракурс
Чарльз ІІІ посетил украинских военных на полигоне

Чарльз ІІІ посетил украинских военных на полигоне (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2023, 16:06
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Британський король Чарльз відвідав навчання українських бійців в Англії. Чарльз III приїхав у Вілтшир на південний захід країни.





Перебуваючи на навчальній базі, він став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога.

Чарльз ІІІ відвідав українських військових на полігоні

Чарльз ІІІ відвідав українських військових на полігоні

Чарльз також мав нагоду поспілкуватися з деякими українськими військовими, які беруть участь у базовій підготовці. Нагадаємо, українські військовослужбовці зараз проходять у Британії навчання на танках Challenger 2. У лютому їх відвідали президент України та британський прем'єр Ріші Сунак.

Источник: Ракурс


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