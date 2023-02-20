Чарльз ІІІ відвідав українських військових на полігоні

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Ракурс

Британський король Чарльз відвідав навчання українських бійців в Англії. Чарльз III приїхав у Вілтшир на південний захід країни.

Перебуваючи на навчальній базі, він став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога.

Чарльз також мав нагоду поспілкуватися з деякими українськими військовими, які беруть участь у базовій підготовці. Нагадаємо, українські військовослужбовці зараз проходять у Британії навчання на танках Challenger 2. У лютому їх відвідали президент України та британський прем'єр Ріші Сунак.