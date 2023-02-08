Стало известно, какое подразделение ВСУ получит танки Challenger 2

https://racurs.ua/n179725-stalo-izvestno-kakoe-podrazdelenie-vsu-poluchit-tanki-challenger-2.html

Ракурс

Танки Challenger 2 отримає 25 повітрянодесантна бригада.

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибули на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.

Зеленському показали навчальні машини Challenger, які використовуються для тренувань танкістів.

На фото з військової бази можна побачити десантників 25 бригади. «Мілітарний» припускає, що танкісти саме цієї бригади отримають нові британські танки по завершенню навчання.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії планує поставити Україні 14 танків Challenger 2 до кінця березня цього року.

Сьогодні Сунак під час брифінгу на полігоні сказав, що танки прибудуть в Україну у найближчі тижні, ймовірно, у березні.

Наразі українські військові проходять інтенсивну підготовку з експлуатації та обслуговування техніки.

Challenger 2 — це британський основний бойовий танк третього покоління, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Він розроблений і побудований британською компанією Vickers Defence Systems.

Бойова машина оснащена 120-мм нарізною танковою гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів. Танк має сучасну систему управління вогнем.

Цикл прицілювання — ураження складає усього 8 секунд. Добре підготовлений екіпаж здатний вразити за хвилину приблизно сім цілей. У ході навчань та випробувань окремі екіпажі вражали вісім цілей за 42 с.