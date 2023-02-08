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Ракурс
Володимир Зеленський і британський прем’єр Ріші Сунак 8 лютого зустрілися з екіпажами танків Збройних сил України, які навчаються користуватись Challenger 2 у Британії, фото - EPA-EFE/HOLLIE ADAMS

Танки Challenger 2 прибудуть в Україну за лічені тижні — Сунак

8 лют 2023, 20:01
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Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив про розширення програми підготовки українських військ до пілотів винищувачів та морських піхотинців. Також він заявив, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну «якнайшвидше».





Ми навчаємо українців, даємо вам необхідну зброю, щоб ви могли дати відсіч російським силам, також намагаємося прискорити постачання зброї, щоб вона якнайшвидше потрапила в Україну за кілька днів, кілька тижнів, але не за кілька місяців. Танки Challenger потрібні Україні вже наступного місяця, щоб вона могла захищатися, — заявив британський прем'єр-міністр.

Також Британія навчатиме 10 тис. українських військових і прискорить поставки зброї.

Володимир Зеленський і британський прем’єр Ріші Сунак 8 лютого зустрілися з екіпажами танків Збройних сил України, які навчаються користуватись Challenger 2 у Британії, фото - EPA-EFE/HOLLIE ADAMS

Президент України та прем'єр Великої Британії підписали Лондонську декларацію щодо підтримки та надання військової допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

Про це стало відомо після того, як Володимир Зеленський і Ріші Сунак 8 лютого зустрілися на полігоні «Лулворт» у Дорсеті з екіпажами танків Збройних сил України, які навчаються користуватись Challenger 2 у Британії.

Володимир Зеленський і британський прем’єр Ріші Сунак 8 лютого зустрілися з екіпажами танків Збройних сил України, які навчаються користуватись Challenger 2 у Британії, фото - EPA-EFE/HOLLIE ADAMS

Телеканал Sky повідомляє, що до табору лідери держав дісталися гелікоптером, після чого їм продемонстрували симулятор танка Challenger 2, який використовувався з навчальною метою.

Володимир Зеленський і британський прем’єр Ріші Сунак 8 лютого зустрілися з екіпажами танків Збройних сил України, які навчаються користуватись Challenger 2 у Британії, фото - EPA-EFE/HOLLIE ADAMS

Володимир Зеленський і британський прем’єр Ріші Сунак 8 лютого зустрілися з екіпажами танків Збройних сил України, які навчаються користуватись Challenger 2 у Британії, фото - EPA-EFE/HOLLIE ADAMS

Джерело: Ракурс


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