В рф отменяют парады на 9 мая. Фото:

https://racurs.ua/n182743-otmenu-paradov-do-9-maya-v-rossii-poyasnila-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Російська влада скасувала паради до 9 травня у низці регіонів.

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Так, шість областей та 21 місто в росії, а також окупаційна «влада» Криму скасували традиційні паради. У кремлі не будуть проводити урочистий прийом, а москва обмежиться святкування у менших масштабах. Про це 6 травня повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Також зазначається, що російська влада скасувала ходу «Безсмертного полку», під час якої несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, а також Армійські міжнародні ігри, під час яких проводять так званий танковий біатлон.

Такі дії диктатури свідчать, що керівництво країни-агресора починає все більше відчувати загрозу через атаки дронів. Особливо лячно у москві стало після того, як невідомий безпілотник врізався у дах кремля. Це також може свідчити про все більшу вразливість рф до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози з боку російського керівництва у зв’язку із заходами, присвяченими Дню перемоги.

Британська розвідка не виключає, що скасування заходів до 9 травня, ймовірно, може викликати хвилю невдоволення через війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що в росії понад 20 міст скасували паради на честь Дня перемоги у 2023 році. У деяких містах заходи скасовували «з міркувань безпеки», в інших — турботою про «учасників СВО», які приїхали на реабілітацію. У низці міст влада взагалі не стала пояснювати скасування парадів.

Також стало відомо, що російський диктатор скасував на 9 травня традиційну зустріч у кремлі з ветеранами Другої світової війни.