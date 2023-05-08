Последствия ракетных обстрелов Одесской области. Фото: ГСЧС

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Ракетний обстріл Одеської області російською стратегічною авіацією призвів до поранень людей.

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Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району. Зараз відомо про трьох поранених, а одна особа вважається зниклою безвісти. На місці обстрілу тривають оперативно-рятувальні роботи. Про це 8 травня повідомила Одеська районна військова адміністрація.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області боролися понад 90 рятувальників. Ворожі ракети поцілили в продовольче підприємство.

За інформацією спікера оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, спалахнули пожежі на місцях влучань російських ракет. На складському приміщенні пожежа поширилася на територію понад 10 тис. кв. м. У рекреаційній зоні горіло 120 та 40 кв. м площі.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Ворог здійснив вісім пусків ракет типу Х-22 з району мису Тарханкут, були атаковані одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційна зона на узбережжі Чорного моря.