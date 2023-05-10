Новая услуга "Дії" - в приложении можно подать заявление на ремонт поврежденного войной жилья

https://racurs.ua/n182866-novaya-usluga-diyi-v-prilojenii-mojno-podat-zayavlenie-na-remont-povrejdennogo-voynoy-jilya.html

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У «Дії» запустили нову послугу: тепер можна подати заяву на ремонт пошкодженого житла й отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис. грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване.

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Щоб отримати допомогу, потрібно:

повідомити про пошкоджене майно у Дії;

відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми;

заповнити заяву на допомогу в застосунку Дія, перевірити та відправте в оборобку.

Після цього місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації.

Згодом заявник отримає підтвердження та кошти на картку єВідновлення, запевняють у Мінцифри. Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.

Запустили послугу єВідновлення в застосунку Дія — подавайте заяву, щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого житла. Світовий банк виділяє кошти, щоб українці змогли якомога скоріше відновити власні домівки, пошкоджені через повномасштабне вторгнення, — пояснив у своїх соцмережах віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров.

На першому етапі послуги єВідновлення допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту. Наприклад, ваше житло придатне для життя, але треба замінити вікна, двері, відремонтувати дах тощо. Пріоритет мають учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп і багатодітні родини. Максимальна сума на відновлення одного об'єкта — 200 тис. грн.