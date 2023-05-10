На параде 9 мая рядом с путиным сидели бывшие чекисты

https://racurs.ua/n182868-na-parade-9-maya-ryadom-s-putinym-sideli-byvshie-chekisty-foto.html

Ракурс

Ветерани, які сиділи поруч з кремлівським диктатором володимиром путіним на параді перемоги 9 травня на Красній площі, не брали участі у битвах Другої світової війни проти нацистів.

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Насправді це колишні співробітники НКВС і КДБ, стверджує російське видання «Агентство».

Як з’ясували журналісти, праворуч від путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін. Він записався до армії добровольців у 1942 році, але на фронт не потрапив. У 1944 році після закінчення школи снайперів його відправили у складі НКВС до Львівської області «виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України».

Ліворуч від президента знаходився 88-річний Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. Він був призваний на військову службу у 1953 році, після чого залишився в армії та через шість років почав служити у КДБ.

1968 року Зайцев брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини для придушення антирадянських протестів. Він керував групою 7-го Управління КДБ СРСР в операції «Дунай», під його командуванням була захоплена будівля МВС у Празі. У 1970-х Зайцев очолив антитерористичну групу «Альфа».