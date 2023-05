«Вторая армия мира» показала на параде лишь один 80-летний танк

Парад на красній площі в москві 9 травня пройшов з невеликою кількістю одиниць бойової техніки країни-агресора рф. Зокрема, площею проїхався лише один танк й той був часів Другої світової війни.

.

Про це пише «Радіо Свобода», яке посилається на підрахунки аналітика Олівера Александера.

За його даними, загалом красною площею цьогоріч проїхала лише 51 одиниця військової техніки. Для порівняння у 2021 році їх було 197. Прохід військової техніки на параді зайняв менше 10 хв.

Сам парад тривав близько 45 хв, включно з об’їздом військ і виступом воєнного злочинця володимира путіна. Александер, як і багато інших коментаторів, звернули увагу на відсутність сучасних танків. Без важкої бронетехніки парад обійшовся вперше з 2007 року.

Разом з тим, кремль похизувався на параді ракетними комплексами «Іскандер», С-400 і трьома міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс».

Finally the 3 VPK-7829 Bumerang IFVs closed off the parade. (FINAL VEHICLE COUNT: 51) pic.twitter.com/Nsc8XUlKlg

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) May 9, 2023