В Бурштине возобновляют теплоснабжение, фото: Светлана Онищук

https://racurs.ua/n202512-burshtin-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-ostalsya-bez-tepla-foto.html

Ракурс

Місто Бурштин на Прикарпатті, сьогодні, 25 грудня, вранці стало ціллю російського ракетного удару.

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Наразі у місті відновлюють теплопостачання. Тепло вже подали у медичні установи. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зараз тепло подали до медичних установ — лікарні та паліативного центру. Власне, де вже працює одна з модульних котелень, — розповіла вона. — Тривають будівельні та пусконалагоджувальні роботи на інших котельнях — на 8 та 10 мегават.

Зазначається, що у громаді наразі розгорнули дев’ять пунктів незламності, за потреби будуть розгортати додаткові мобільні.

Ситуація загалом контрольована. Роботи тривають, щоби якнайшвидше відновити теплопостачання, — додала Онищук.

Раніше сьогодні на Фейсбук-сторінці Бурштинської ТЕС з’явилося повідомлення, що в частині населених пунктів, зокрема місті Бурштин та селі Дем’янів Івано-Франківської області, тимчасово не буде теплопостачання та гарячої води.