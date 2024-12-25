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Ракурс
У Бурштині відновлюють теплопостачання, фото: Світлана Онищук

Бурштин внаслідок російської атаки лишився без тепла (ФОТО)

25 гру 2024, 17:35
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Місто Бурштин на Прикарпатті, сьогодні, 25 грудня, вранці стало ціллю російського ракетного удару.


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Наразі у місті відновлюють теплопостачання. Тепло вже подали у медичні установи. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зараз тепло подали до медичних установ — лікарні та паліативного центру. Власне, де вже працює одна з модульних котелень, — розповіла вона. — Тривають будівельні та пусконалагоджувальні роботи на інших котельнях — на 8 та 10 мегават.

Зазначається, що у громаді наразі розгорнули дев’ять пунктів незламності, за потреби будуть розгортати додаткові мобільні.

Ситуація загалом контрольована. Роботи тривають, щоби якнайшвидше відновити теплопостачання, — додала Онищук.

Раніше сьогодні на Фейсбук-сторінці Бурштинської ТЕС з’явилося повідомлення, що в частині населених пунктів, зокрема місті Бурштин та селі Дем’янів Івано-Франківської області, тимчасово не буде теплопостачання та гарячої води.

У Бурштині відновлюють теплопостачання, фото: Світлана Онищук

Джерело: Ракурс


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