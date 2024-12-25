Частина Івано-Франківської області залишилась без світла. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202499-chastyna-prykarpattya-zalyshylasya-bez-svitla-cherez-raketnyy-obstril.html

Ракурс

Енергетичні об'єкти були ціллю російського ракетної атаки на Різдво.

.

Внаслідок обстрілу у середу, 25 грудня, частина Івано-Франківської області залишилась без світла. Обійшлося без постраждалих. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Про це голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила у Telegram.

Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області — без електропостачання, — йдеться у повідомленні.

У Вінницькій області внаслідок ворожого обстрілу також зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури. В обласній військовій адміністрації поінформували, що станом на ранок всі споживачі заживлені.

Через російську атаку по енергетичних обʼєктах Дніпропетровщини загинула людина. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, але не повідомив жодних інших деталей.

У низці регіонів через атаку виникла проблема з теплопостачанням. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що в Харківській області 500 тис. абонентів залишаються без тепла — це 2 тис. 677 будинки. У Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно. На Прикарпатті без тепла 81 житловий будинок.

Нагадаємо, вранці 25 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Десятки вибухів прогриміли у Харкові та Дніпрі. Також вибухи фіксувалися у Кривому Розі, Кременчуці та Бурштині.

У ДТЕК заявили про удар по теплоелектростанціям. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.