Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, фото: uainfo.org

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Російські загарбники намагаються прорвати оборону міста Покровська на Донеччині з флангів, уникаючи фронтального штурму, проте зазнають при цьому значних втрат.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, повідомляє агентство «Укрінформ».

На Покровському напрямку лише за останню добу наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора, — зазначив Трегубов.

За його словами, ворог на цьому напрямку сильно переважає в живій силі.

Проти нас зосереджено три російські загальновійськові армії — 2-а, 41-а та 51-а центрального військового округу противника, — розповів він. — Бої тут носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ.

При цьому, зазначив Трегубов, українські військові завдають ворогу значних втрат.

Лише минулої доби наші захисники знищили 261-го окупанта, з них 133 безповоротно. Знищено також автомобіль зв’язку, — зазначив він.

За словами Трегубова, загарбники не полишають спроб прорватися до самого міста Покровська, але боїв і ворожих ДРГ у місті та його околицях наразі немає.

Ворог просто намагається просунутися на максимальну відстань до околиць Покровська та прорватися через лівий і правий фланги Сил оборони для того, щоб зробити охоплення самого міста, — пояснив він. — Бої у самому місті — це дуже неприємна річ, тому ворог намагається нав’язати бої на околицях, щоб змусити українські сили відійти й уникнути для себе фронтального штурму.

Джерело: «Укрінформ»