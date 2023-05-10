СБУ опубликовала переговоры главы Полтавского райсуда с фсб рф

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Служба безпеки України зібрала неспростовні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.

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Посадовиця була завербована ФСБ і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави, коли працювала і суді Бердянська. Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень, інформує СБУ.

За матеріалами Служби безпеки Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити фігурантку від посади судді. Її арештовано без права внесення застави.

Спецслужба нагадала, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення рф.

У березні 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення бійців «Азову». Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати окупантів і співпрацювати з ними.

СБУ повідомила жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.