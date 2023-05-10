Ракурсhttps://racurs.ua/
Путин объявил призыв россиян на военные сборы
Путин объявил призыв россиян на военные сборы (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n182885-putin-obyavil-prizyv-rossiyan-na-voennye-sbory-dokument.htmlРакурс
Воєнний злочинець, президент країни-агресора росії володимир путін оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.
.
Про це сьогодні повідомило пропагандистське агентство рф РИА «Новости».
У наказі путіна вказано:
Призвати у 2023 році громадян російської федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах російської федерації, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...