Путин объявил призыв россиян на военные сборы

Воєнний злочинець, президент країни-агресора росії володимир путін оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.

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Про це сьогодні повідомило пропагандистське агентство рф РИА «Новости».

У наказі путіна вказано:

Призвати у 2023 році громадян російської федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах російської федерації, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.