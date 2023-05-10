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Ракурс
Путин объявил призыв россиян на военные сборы

Путин объявил призыв россиян на военные сборы (ДОКУМЕНТ)

10 мая 2023, 17:33
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Воєнний злочинець, президент країни-агресора росії володимир путін оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.


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Про це сьогодні повідомило пропагандистське агентство рф РИА «Новости».

У наказі путіна вказано:

Призвати у 2023 році громадян російської федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах російської федерації, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.

Источник: Ракурс


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