Путін оголосив призов громадян рф на військові збори

https://racurs.ua/ua/n182885-putin-ogolosyv-pryzov-rosiyan-na-viyskovi-zbory-dokument.html

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Воєнний злочинець, президент країни-агресора росії володимир путін оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.

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Про це сьогодні повідомило пропагандистське агентство рф РИА «Новости».

У наказі путіна вказано: