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Путін оголосив призов громадян рф на військові збори
Путін оголосив призов росіян на військові збори (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n182885-putin-ogolosyv-pryzov-rosiyan-na-viyskovi-zbory-dokument.htmlРакурс
Воєнний злочинець, президент країни-агресора росії володимир путін оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.
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Про це сьогодні повідомило пропагандистське агентство рф РИА «Новости».
У наказі путіна вказано:
Призвати у 2023 році громадян російської федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах російської федерації, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.
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