Прага отправит Киеву две системы ПВО «Куб» и ракеты – президент Чехии

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Чехія передасть Збройним силам України дві радянські системи протиповітряної оборони «Куб» та ракети до них. Про це 10 травня заявив президент сусідньої країни Петро Павел.

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Зенітно-ракетний комплекс «Куб» призначений для збиття літаків та ракет на дальностях до 65 км. Зі слів очільника Чехії, його країна також готова розглянути питання про надання Україні чеських легких багатоцільових штурмовиків L-159.

Раніше у березні уряд Словаччини схвалив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів 2K12 «Куб». Процес передачі озброєння мав тривати кілька тижнів.

2К12 «Куб» — це радянський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений конструкторським бюро ОКБ-15. Комплекс виготовлявся у радянському союзі з 1967 по 1983 роки. Технічні характеристики комплексу забезпечували виявлення повітряних цілей на дальностях до 65 км та їхній обстріл на дистанціях від 4,5 до 23,5 км та у діапазоні висот до 14 км. Основними цілями для ЗРК «Куб» стали літаки та крилаті ракети з швидкостями до 600 м/с (на зустрічних курсах). До складу зенітно-ракетного комплексу входять самохідна установка розвідки і наведення, пункт управління та чотири самохідні пускові установки, на кожній з яких розміщено по три зенітні керовані ракети 3М9.