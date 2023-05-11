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После взрыва в Милане, фото: SkyTG24
Мощный взрыв привел к пожару в центре Милана (ФОТО)https://racurs.ua/n182909-velikobritaniya-peredala-ukraine-dalnoboynye-rakety-storm-shadow-cnn.htmlРакурс
В Італії у центрі Мілана спалахнула велика пожежа, спричинена вибухом припаркованого на вулиці фургона.
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Вогонь охопив інші автомобілі та охопив прилеглі будівлі. Також було евакуйовано розташовану поряд школу, діти не постраждали.
Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
За попередньою інформацією, яку зібрали пожежники та правоохоронці, вибух міг бути спричинений технічною несправністю фургона, в якому були кисневі балони. Про теракт наразі не йдеться.
За інформацією італійських ЗМІ, наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Джерело: ANSA
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