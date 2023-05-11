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Ракурс
После взрыва в Милане, фото: SkyTG24

Мощный взрыв привел к пожару в центре Милана (ФОТО)

11 мая 2023, 13:53
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В Італії у центрі Мілана спалахнула велика пожежа, спричинена вибухом припаркованого на вулиці фургона.


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Вогонь охопив інші автомобілі та охопив прилеглі будівлі. Також було евакуйовано розташовану поряд школу, діти не постраждали.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

За попередньою інформацією, яку зібрали пожежники та правоохоронці, вибух міг бути спричинений технічною несправністю фургона, в якому були кисневі балони. Про теракт наразі не йдеться.

За інформацією італійських ЗМІ, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Наcлідки вибуху в Мілані, фото: SkyTG24

Джерело: ANSA

Источник: Ракурс


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