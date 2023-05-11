Група бійців ССО України знищила патруль в тилу ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опубліковане в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На відео показано фрагмент нічного бою, в ході якого знищують виявлених солдатів ворога.

Під час проведення розвідки в тилу противника, група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи прийнято рішення вступити в бій з противником. Підтверджено знищення 3 окупантів. З боку наших воїнів втрат немає, — вказано в описі відео.