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Бійці ССО знищили патруль в тилу ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182910-biyci-sso-znyschyly-patrul-v-tylu-voroga-video.htmlРакурс
Група бійців ССО України знищила патруль в тилу ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опубліковане в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.
На відео показано фрагмент нічного бою, в ході якого знищують виявлених солдатів ворога.
Під час проведення розвідки в тилу противника, група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи прийнято рішення вступити в бій з противником. Підтверджено знищення 3 окупантів. З боку наших воїнів втрат немає, — вказано в описі відео.
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