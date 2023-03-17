Бійці ССО знищили роту російської піхоти. Фото: ССО ЗСУ у Facebook

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Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити ворога.

За декілька днів на Бахмутському напрямку бійці одного з підрозділів знищили щонайменше роту російських загарбників та БПЛА-розвідник «Орлан-10». Про це 17 березня командування ССО Збройних сил України повідомило у Facebook.

У прес-службі сил наголосили, що оператори Сил спеціальних операцій продовжують обороняти Бахмут, і «ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед».

Нагадаємо, в ССО показали, як знищили ворожу штурмову групу, яка на одному за напрямків атакувала позиції українських військових. По одній групі противника вдарили з безпілотника, а коли ж до вбитих і поранених росіян дісталася група евакуації — дрони знову завдали удару.