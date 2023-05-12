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Спецпредставитель Китая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и рф
Спецпредставитель Китая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и рфhttps://racurs.ua/n182937-specpredstavitel-kitaya-posetit-ukrainu-polshu-franciu-germaniu-i-rf.htmlРакурс
Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, починаючи з 15 травня, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію для обговорення повномасштабної війни країни-агресора рф проти України й мирного врегулювання. Про це повідомило Міністерство закордонних справ КНР.
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Свого часу воєнний злочинець, президент рф володимир путін нагородив Лі Хуея «орденом дружби».
Раніше повідомлялося, що Китай направить свого спецпредставника з євразійських справ до Києва та інших країн Європи для проведення «поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту». Представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн заявляла, що Пекін «послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати китайсько-українське стратегічне партнерство».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 квітня провів годинну телефонну розмову з Головою КНР Сі Цзіньпіном.
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