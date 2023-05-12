Ключевое оружие рф против контрнаступления ВСУ назвала разведка Британии

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Окупаційна армія росії розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це 12 травня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зведенні британської розвідки вказано, що кораблі Чорноморського флоту ВМФ рф в ніч на 9 травня вперше з березня випустили територією України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS. Москва, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси.

Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю — одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували, — зазначають у Міноборони Британії.

У короткостроковій перспективі рф, можливо, розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. У більш стратегічному плані кремль вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.