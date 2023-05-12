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Ракурс
В Подмосковье продолжается "репетиция Майдана" - горят шины

В Подмосковье продолжается «репетиция Майдана» — горят шины (ВИДЕО)

12 мая 2023, 11:58
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Пожежа у підмосковному Дзержинскому вже перекинулася на сусідню будівлю. 12 травня на території промислової зони у московській області рф загорілася велика гора автомобільних шин. Рятувальники намагаються гасити пожежу з гелікоптера.


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Источник: Ракурс


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